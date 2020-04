Samuel Étienne obligé de se déconfiner : comment il protège ses enfants

Le 12 février 2020, alors que le coronavirus commençait à apparaître en France, Samuel Étienne, le présentateur de Questions pour un champion (France 3) a annoncé que sa femme Helen et lui étaient devenus parents pour la deuxième fois. Leur premier fils, le petit Malo (3 ans) est devenu le grand frère de Solal. Un petit bébé né dans un contexte de pandémie. Son papa fait aujourd'hui tout pour le protéger ainsi que son aîné et sa maman.

Interviewé par Closer, le journaliste de 48 ans qui se déconfine chaque jour pour présenter la matinale de France Info le sait, il prend un risque même si France Télévisions fait tout pour éviter que son personnel soit touché en prenant la température de toutes les personnes qui entrent dans les locaux, en désinfectant toutes les surfaces et tout le matériel utilisé – et Samuel Étienne porte même des gants et un masque pendant la préparation du JT.

Alors une fois de retour chez lui, le mari et papa de deux enfants a "mis en place toute une série de mesures pour minimiser ce risque". "Mon épouse reste à la maison avec nos deux enfants, Malo, 3 ans et demi, et Solal, 6 semaines. Quand je rentre, je file directement à la salle de bain pour mettre toutes mes affaires de la matinée à la machine à laver et je prends immédiatement une douche pour renfiler des affaires propres. Je peux donc faire tous les câlins que je souhaite à mes enfants. Et hors travail, je ne sors pas du tout de chez moi", explique-t-il.

Car ce n'est pas pour lui qu'il a peur, mais pour les autres, ses enfants tout d'abord chez qui il "traque le moindre signe de rhume" et pour sa on père "confiné seul à Rennes" et à qui il interdit de sortir. "C'est mon frère qui lui dépose ses courses dans son ascenseur. Il prend l'air sur son balcon et pratique tous les jours son vélo d'appartement. Il a beau être très en forme malgré ses 80 ans passé, il fait partie des personnes les plus vulnérables", confie le journaliste.