Sandra Bullock et Channing Tatum convoqués chez le proviseur : leurs filles sont ennemies à l'école !

Cate Blanchett dans Ocean's 8, George Clooney dans Gravity, Sylvester Stallone et Wesley Snipes dans Demolition Man... Sandra Bullock a donné la réplique aux plus grandes stars hollywoodiennes ! Elle ajoute le nom de Channing Tatum à sa liste de prestigieux collaborateurs. Les deux acteurs à l'affiche du film Le Secret de la cité perdue se sont rencontrés pour la première fois, à cause de leurs filles...

Cette anecdote, Sandra et Channing l'ont racontée sur le plateau de l'émission The Late Late Show with James Corden. Interrogés sur leur toute première rencontre par le présentateur, Sandra précise qu'elle a eu lieu "dans le bureau du principal de l'école maternelle". La raison ? Leurs filles respectives, inscrites dans le même établissement, se disputaient régulièrement.

"L'école nous appelait et je me disais 'Seigneur, faites que ce soit avec Everly [la fille de Channing Tatum, NDLR] (...) Ils voulaient qu'on trouve une solution, poursuit Sandra. Tu te rappelles du jour où elles se sont bagarrées, je leur ai dit : 'Est-ce que je dois appeler Channing ou Jenna [Dewan, ex-épouse de Channing Tatum et maman d'Everly, NDLR], que dois-je faire ?' Et ils m'ont répondu : 'Non, nous allons leur donner un défi.' Et le défi était de savoir qui d'elles deux pouvait être la plus gentille envers l'autre."

Depuis, les filles ont grandi, et la situation s'est visiblement arrangée !