Pourquoi Sandra Bullock met-elle subitement sa carrière entre parenthèses ?

L'actrice Sandra Bullock va mettre sa carrière entre parenthèses pour être plus proche de ses enfants. En effet, la gagnante d'un Oscar a confié à Entertainment tonight qu'elle voulait être "à l'endroit qui la rend la plus heureuse" c'est-a-dire chez elle.

"Je prends les choses très au sérieux quand je travaille, j'ai une carrière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et là je veux m'occuper tout le temps de mes bébés et de ma famille. Et c'est ce que je vais faire pour un petit moment" a déclaré la star. Pour rappel, Sandra Bullock est mère célibataire et a adopté ses deux enfants, Louis, 12 ans et Laila, 10 ans. La star de Gravity en a également profité pour déclarer que sa pause lui servirait à répondre à tous leurs besoins et gérer sa propre vie sociale. Par ailleurs, elle a évoqué sa manière de protéger ses enfants pendant la crise de la Covid-19. "Tous les parents qui me connaissent, savent que je suis une maniaque de la pandémie. Ils savent très bien que leur enfant ne rentrera pas chez eux avec le virus" a plaisanté la star.

Sandra Bullock avait décidé d'adopter en 2010 avec son ex mari Jesse Gregory James avant qu'ils ne se séparent brutalement la même année après que plusieurs femmes aient déclaré avoir eu une liaison avec le fondateur de l'entreprise de moto West Coast Choppers, dont une strip-teaseuse. Le divorce avait été prononcé en juin pendant que Sandra Bullock continuait la procédure d'adoption seule. Elle avait ensuite connu une brève relation avec le photographe Bryan Randall.

Avant de disparaitre de nos écrans donc, la star sera au casting de la comédie d'action et romantique The Lost city qui sortira le 20 avril prochain en France. Elle partagera l'affiche avec la star d'Harry Potter, Daniel Radcliffe et bien sûr Channing Tatum dont l'actrice est tombée sous le charme. "Il est tellement à l'aise. Il savait que c'était pour une comédie alors il n'a pas essayé d'être sérieux" a-t-elle déclaré avant de révéler son faible pour une partie de l'anatomie de l'acteur qui est particulièrement visible dans le film... "Ses fesses sont très lisses, on a pas eu besoin de faire des retouches, elles sont comme celles d'un bébé."