Sandra Bullock phénoménale en robe impressionnante devant Daniel Radcliffe, radieux !

A 57 ans, Sandra Bullock est encore loin de perdre sa superbe ! L'actrice américaine, venue présenter son nouveau film, Le Secret de la Cité Perdue ce lundi soir à Los Angeles, a illuminé tous les photographes avec sa tenue impressionnante. En effet, elle portait une longue robe bouffante en tulle de différents roses. Fendue pour laisser entrevoir ses cuissardes à talon, la robe possédait également des poches, ce qui est assez rare pour de la haute-couture !

La comédienne avait accompagné sa robe excentrique au décolleté plongeant d'un blazer noir et avait simplement lissé ses cheveux bruns. Sur le tapis rouge, elle a longtemps posé seule avant d'être rejointe par sa petite soeur, la cheffe pâtissière Gesine Bullock-Prado, très populaire aux USA. En revanche, pas de trace de ses enfants, Louis et Laila, qu'elle a adoptés bébés et pour qui elle a annoncé qu'elle ferait une petite pause dans sa carrière.

En effet, son fils de 13 ans et sa fille de presque 10 ans commencent à se plaindre du rythme de leur célèbre maman, avait-elle expliqué dans Good Morning America. "Je n'ai plus envie de faire des tas de choses en même temps, surtout si je ne peux pas avoir autour de moi les seules personnes que je veux, ma famille. A cause de mon travail, je suis obligée de partir pendant la journée. Je les emmène partout mais quand on sort d'une journée de travail de 15 heures et qu'on a encore des coups de fil à passer, ils n'en peuvent plus. Vous leur manquez".

Rayonnante, elle a en tout cas fait forte impression devant les autres acteurs du film, elle qui tient le premier rôle de cette comédie romantique dont elle va partager l'affiche avec Channing Tatum et Daniel Radcliffe. Si le premier était absent pour l'avant-première, l'interprète d'Harry Potter avait quant à lui fait le déplacement, radieux dans un costume bleu pastel mais sans sa petite amie Erin Darke.

Les deux réalisateurs, Aaronn et Adam Nee étaient présents et ont longtemps posé devant les photographes, en compagnie d'un autre acteur du film, Oscar Nunez. La star de Selling Sunset Chrishell Stause et Ashley Marie Preston avaient elles aussi fait le déplacement. Le film devrait normalement arriver sur les écrans fin avril en France.