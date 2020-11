Sandra Bullock : Son histoire d'amour oubliée avec Ryan Gosling

Seize ans. C'est le nombre d'années qui séparaient Sandra Bullock et son ex-compagnon, Ryan Gosling. Une idylle bien oubliée de tous qu'il est temps d'exhumer. Tout a débuté en 2002, sur le tournage du thriller Calculs Meurtriers. Elle a 38 ans, lui 22. Mais qu'importe, leur complicité prévaut. Le temps de la promotion du film, ils foulent ensemble de nombreux tapis rouges.

Le plus beau d'entre eux est assurément celui du Festival de Cannes. Le 24 mai 2002, ils sont apparus en couple, tactiles, montant les marches à deux. Malgré leurs si beaux moments ensemble, Sandra Bullock et Ryan Gosling se sépareront quelques mois plus tard. En 2003, elle expliquait dans une interview à Cosmopolitain qu'ils étaient "amis". "Je vis ma vie comme une maniaque, et il m'a appris à me détacher de tout ça. Il est comme un petit Buddha", décrivait-elle.

Ryan Gosling était un peu plus bavard sur les véritables raisons de leur rupture. "Le show-business est vraiment un méchant. Quand les personnes font partie de ce milieu, c'est de trop. Ça consomme toute la lumière et rien d'autre ne peut naître", confiait-il au Times, bien des années plus tard, en 2011.

Depuis, Sandra Bullock et Ryan Gosling ont tous deux trouvé chaussure à leurs pieds. L'acteur américain, aujourd'hui âgé de 39 ans, est en couple depuis 2011 avec Eva Mendes. Ensemble, ils ont accueilli deux filles : Esmeralda (6 ans) et Amanda (4 ans).

De son côté, Sandra Bullock (56 ans) est en couple avec le photographe Bryan Randall. En août 2010, elle adoptait un bébé de 8 mois, né au mois de janvier. Au début de l'année 2015, elle accueillait une petite fille âgée de 3 ans, elle aussi adoptée.