Sandrine Bonnaire : le père de sa fille Jeanne est un célèbre acteur américain

C'est l'une des actrices les plus brillantes de sa génération. À 54 ans, Sandrine Bonnaire a déjà remporté le César du meilleur espoir féminin en 1984, et le César de la meilleure actrice en 1986. Une très belle et longue carrière au cinéma, qui n'a pas empêché la comédienne de se construire une vie de famille. La mère de deux filles, Jeanne (née en 1994) et Adèle (née en 2004) est en couple avec un célèbre musicien depuis 2018. Avant cela, elle a partagé la vie du scénariste Guillaume Laurant, avec qui elle a eu sa deuxième fille, mais concernant sa première, le père est un acteur américain très célèbre.

Lorsqu'elle participe au tournage du film La Peste du réalisateur argentin Luis Puenzo en 1991, Sandrine Bonnaire va faire la connaissance de celui avec qui elle va vivre une très belle histoire d'amour, William Hurt. Une rencontre décisive puisque l'acteur américain de 71 ans va partager pendant 4 ans la vie de la française. Une belle histoire avec un acteur au sommet de sa gloire, puisqu'il a remporté l'Oscar du meilleur acteur et le Prix d'interprétation masculine à Cannes pour le film Le Baiser de la femme araignée en 1986.

Déjà père de trois garçons à l'époque, William Hurt va avoir la joie de devenir père de la petite Jeanne, née en 1994 de sa relation avec Sandrine Bonnaire. Une aventure franco-américaine qui va durer quatre ans.

Celle qui s'est ouverte sur les violences conjugales qu'elle a subi de la part d'un ancien conjoint, a gardé de très bonnes relations avec le comédien des années après la fin de leur histoire. "Je continue à aimer les hommes de ma vie", confiait-elle dans une interview à Paris Match en octobre 2019, au point que William Hurt dort chez elle quand il est à Paris. "Récemment, j'ai même organisé un dîner avec le papa d'Adèle et celui de Jeanne. La soirée s'est merveilleusement passée", ajoute l'actrice.

