Sandrine Bonnaire : Sa fille retrouve le sourire après la mort de son père... grâce à son chéri !

Elle est retournée sur les terres de son père. Le mercredi 6 avril 2022, Jeanne Hurt a partagé quelques photographies souvenirs du périple qu'elle est en train d'effectuer outre-Atlantique. La jeune femme, née en 1994 des amours de Sandrine Bonnaire et de William Hurt, s'est effectivement rendue à San Francisco, en Californie, avec son compagnon Olivier.

Sur ces quelques images et vidéos, on aperçoit Jeanne Hurt et Olivier profiter de la ville sur la baie. Quartier hippie, longues rues montantes, musées, parcs verdoyants et festifs... pas de doute, le couple passe du bon temps aux Etats-Unis. Et c'est tant mieux. Il y a quelques semaines, la jeune femme traversait une épreuve bien difficile puisqu'elle faisait face à la mort de son papa, le comédien américain William Hurt.

Il est décédé paisiblement, en famille, de causes naturelles

Il est parti après des semaines de souffrance. Le 13 mars 2022, William Hurt est décédé, à quelques jours de son 72e anniversaire, après s'être ardemment battu contre un cancer de la prostate. Il est mort à son domicile, situé dans la ville de Portland, en Oregon. "C'est avec une grande tristesse que la famille Hurt pleure le décès de William Hurt, père bien-aimé et acteur oscarisé, le 13 mars 2022, écrivait son fils Will dans un communiqué officiel. Il est décédé paisiblement, en famille, de causes naturelles."