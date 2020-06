Sandro (Koh-Lanta) : L'aventurier est papa, photo de sa fille Rafaella

C'est avec un immense bonheur que Sandro, ancien candidat de Koh-Lanta Cambodge en 2017, a annoncé sur Instagram la naissance de son premier enfant. Exit les longues journées passées à tenter de survivre sur une plage déserte. Aujourd'hui, le jeune trentenaire entame la plus belle des aventures au long cours : la paternité.

Le 3 juin 2020 sur Instagram, Sandro a posté une photo de lui, de sa compagne Julie et de leur bébé prise à la maternité. "Merci la vie... La plus belle des aventures qui commence pour nous ! Après un long confinement, Baby Rafaella a décidé de pointer le bout de son nez et elle est en pleine forme", a-t-il écrit en commentaire. La petite fille porte donc bien le doux prénom Rafaella, comme il l'avait annoncé au mois de décembre.

En story, l'heureux papa a aussi publié une photo en noir et blanc de sa fille qui dort dans son lit, auprès de lui. On peut voir clairement son doux visage.