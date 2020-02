Sara (Koh-Lanta) "harcelée" par Les Anges : La grosse somme qu'elle a refusée

Avec Moussa, Teheiura, Claude et Jessica, Sara fait son retour dans Koh-Lanta, l'île des héros (TF1). La sportive de 50 ans participe pour la troisième fois à la célèbre émission de survie présentée par Denis Brogniart. Mais Sara aurait pu ne jamais rempiler, comme elle l'a expliqué à nos confrères du Parisien vendredi 21 février 2020.

Après sa première participation en 2012, l'aventurière avait été contactée par la production des Anges (NRJ12) afin d'intégrer le casting de l'émission de télé-réalité. Mais la sportive a préféré refuser le cachet de 20 000 euros qui lui était proposé. Une somme d'argent non négligeable... Mais en déclinant cette proposition alléchante, Sara avait un but précis derrière la tête. "Ils m'ont harcelée (...), mais j'avais trop envie de refaire Koh-Lanta", a-t-elle confié.

Rappelons qu'Adventure Line Productions (ALP), la société qui produit Koh-Lanta, avait affirmé qu'elle boycotterait les anciens aventuriers devenus candidats d'émissions de télé-réalité. Sara, première femme à avoir fait le feu dans le programme, a tenu bon et a finalement été rappelée deux ans plus tard, en 2014, puis plus récemment en 2020 pour la saison 21 actuellement à l'écran.

Aujourd'hui, Sara participe pour la troisième fois à Koh-Lanta dans l'espoir de faire oublier l'image que les téléspectateurs ont gardée d'elle. "On ne me parle que de mon expression 'Y a pas de fatigue qui soit' et de mes pompes, alors que je suis la première femme à avoir fait le feu !", a-t-elle conclu.

Rendez-vous dès 21h sur TF1 vendredi 13 mars 2020 afin de suivre les aventures de Sara et ses camarades dans Koh-Lanta, l'île des héros.