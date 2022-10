Sara Mortensen : Sa mère Elisabeth est aussi actrice, elle a joué dans un film érotique

Ce dimanche 30 octobre, France 3 propose le téléfilm policier Les mystères de l'école de gendarmerie à ses téléspectateurs dès 21h10. Et au casting, on y retrouve Sara Mortensen qui y reprend le rôle principal récurrent de la capitaine Emma Thélier. La comédienne de 42 ans continue donc d'alimenter sa riche carrière sur le petit écran mais elle n'est pas la seule de sa famille à se passionner pour la comédie. En effet, avant elle, sa mère Elisabeth Mortensen s'est essayée au cinéma.

En 1983, elle a notamment fait parti du long-métrage Joy, réalisé par Serge Bergon et inspiré du roman éponyme de Jean-Pierre Imbrohoris. Une information que reprend le site de Première. Il s'agissait alors d'un film interdit au moins de 16 ans et catalogué d'érotique à l'époque. Elisabeth Mortensen y tient le rôle de Joëlle. Le synopsis : "Joy (jouée par Claudia Udy) dépense sans compter ses charmes entre les prestigieuses agences de mannequins, dont elle est une star incontestée, et ses multiples et interchangeables amants. En fait, Joy souffre d'une blessure profonde : elle n'a jamais connu son père, parti brusquement, jadis, alors qu'elle n'était qu'une enfant vulnérable. Elle se choisit un nouvel amant, Marc, un architecte en âge d'être son père, mais n'obtient que de banales extases érotiques et part pour New York. Un savant très intelligent comprend son drame secret et l'accompagne dans sa quête spirituelle, sans craindre de s'investir de manière très personnelle dans cette démarche intéressée."

Elisabeth Mortensen a également joué dans Paradis pour tous en 1982, Il était une fois... la Légion en 1977 et Le Boucher, la Star et l'Orpheline en 1974. En 2020, elle faisait par ailleurs une apparition dans la série Astrid et Raphaëlle, pour laquelle sa fille Sara tient le premier rôle. Elles y jouaient alors mère et fille. "L'idée vient du producteur. Pour l'anecdote, quand j'ai appris qu'on allait voir la mère d'Astrid, j'ai pensé à une actrice avec qui j'avais déjà travaillé, mais pas une seconde je n'ai pensé à ma mère... Alors que jouer ensemble est une chose dont on avait très envie toutes les deux !", avait confié Sara Mortensen lors d'une interview pour Télé-Loisirs.

Les mystères de l'école de gendarmerie avec Sara Mortensen ce dimanche soir dès 21h10 sur France 3.