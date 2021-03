Sarah Fraisou bientôt opérée en urgence : "J'espère ne pas avoir de complications"

Sarah Fraisou devra se rendre en Tunisie prochainement, afin de subir une opération. La candidate des Vacances des Anges 4 (2021, sur NRJ12) a annoncé la nouvelle sur son compte Snapchat, le 29 mars.

Ces derniers mois, l'épouse d'Ahmed a fondu comme neige au soleil. Après avoir repris le sport et fait attention à son alimentation, elle a pris la décision de se faire poser un ballon gastrique, en mai 2020, en plus de subir une réduction mammaire. Deux opérations qu'elle n'a pas cachées à ses abonnés. Comme à son habitude, Sarah Fraisou a assumé et a vite précisé que sans ses efforts à côté, elle aurait vite repris tout son poids comme cela a été le cas avant, notamment après sa liposuccion complète en avril 2018.

Lundi 29 mars 2021, Sarah Fraisou a annoncé qu'elle devait une fois de plus passer sur le billard. Mais cette fois, c'est pour faire enlever son ballon gastrique. Et elle doit faire vite. "Il faut que j'aille en urgence en Tunisie pour enlever mon ballon gastrique. De base, je devais le garder six mois. Mais entre la Covid, les tournages etc, ça fait plus de sept mois qu'il est dans mon ventre. J'espère ne pas avoir de complications", a expliqué la belle brune de 28 ans.

Nul doute que Sarah Fraisou partagera cette nouvelle expédition avec ses fans, sur les réseaux sociaux. Le 21 mars dernier, c'est un sujet beaucoup moins joyeux qu'elle évoquait. Depuis plusieurs mois, Ahmed et elle tentent d'avoir un premier enfant. Mais leur parcours est semé d'embûches. "Je sais que dans ce genre de situation, on se sent tellement seules et anormales que ça peut nous causer des doutes, remettre en question notre rôle de femme et tout. Non en fait les meufs, comme on dit c'est dieu qui donne. S'il a décidé que ce n'était pas maintenant, ce n'était pas maintenant. Après si vous pouvez vous aider avec certaines choses, avec la médecine d'aujourd'hui qui a beaucoup évolué. (...) La plus naturelle c'est mieux bien sûr mais il y a la patience. Vous avez tout mon soutien parce que je sais ce que c'est", avait-elle notamment déclaré.