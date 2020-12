Sarah Fraisou "photoshopée" ? Accusée de retoucher ses photos, elle explose

Le 26 décembre 2020, Sarah Fraisou a souhaité dévoiler une nouvelle photographie à Dubaï avec son frère Billel. De plus en plus mince depuis sa pose d'anneau gastrique, la jeune femme aime partager avec ses fans sa perte de poids sur les réseaux sociaux. Malheureusement, la dernière photographie postée par Sarah n'a pas eu l'effet escompté puisque de nombreux internautes ont critiqué l'ancienne candidate de télé-réalité. La cause ? Plusieurs abonnés ont dénoncé un abus de retouches Photoshop notamment sur le bras de Billel qui semble étrangement mince.

"Photoshop de ouf, sur les snap de Ahmed elle est pas aussi maigre", "Mais le bras... Photoshop en sueur", "Photoshop sur le bras de ton frère ou quoi ?", "Un peu exagéré le Photoshop", ont ainsi commenté certains abonnés.

Furieuse, Sarah Fraisou a pris la parole sur Snapchat : "C'est quand même très grave vous êtes toujours obligés de polémiquer sur mes photos. Il y a zéro Photoshop en fait donc arrêtez de vous inventer une vie je n'ai même pas lissé mon visage pourquoi vous aimez trop vous inventer des vies ?"