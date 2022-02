Sarah Jessica Parker s'oppose au retour de Kim Cattrall dans "And just like that"

La première saison de la série And just like that se clôture le 4 février 2022. En France, ce 10e épisode est disponible sur la plateforme Salto et, sans surprise, Kim Cattrall - qui incarnait Samantha Jones dans l'histoire originelle de Sex and the city - ne fera pas d'apparition. Ni là, ni ailleurs. Car si une suite est envisagée par Michael Patrick King, le showrunner de cette production HBO Max, ainsi que par les comédiennes principales, les fans de la première heure ne sont pas près de revoir le quatuor de new-yorkaises au complet.

Carrie, Charlotte - Kristin Davis - et Miranda - Cynthia Nixon - ne trinqueront plus jamais avec Samantha, qu'il s'agisse d'un cosmopolitan ou non. C'est bien simple, Sarah Jessica Parker s'oppose tout net à un éventuel retour de Kim Cattrall. "Je ne crois pas que j'aimerais qu'elle revienne, a-t-elle assuré au magazine Variety. Parce qu'il y a eu trop d'histoires rendues publiques. Elle a partagé beaucoup de choses qu'elle ressentait. Je n'ai participé à aucun article, je ne les ai même pas lus, mais les gens ont eu tendance à me tenir au courant."

Je pense qu'on a géré ça avec beaucoup de respect et d'élégance

Samantha Jones était physiquement absente de cette première saison de And just like that, pourtant, son essence continuait à flotter autour de ses copines. Le personnage de Kim Cattrall est parti vivre à Londres, en Angleterre, après une dispute d'ordre professionnel avec Carrie... mais a tout de même été mentionnée tout au long des 10 épisodes, notamment en envoyant des SMS. "Elle est présente, et je pense qu'on a géré ça avec beaucoup de respect et d'élégance, poursuit Sarah Jessica Parker. Ce n'est pas la 'méchante' de la série. C'est juste un être humain qui a un ressenti à propos d'une relation humaine. Je pense qu'il était nécessaire et important de traiter ça ainsi pour tous les gens qui l'aiment."

And just like that, bientôt la saison 2 ?

Si vous avez hâte de retrouver vos héroïnes - sans Samantha, vous l'aurez compris -, l'espoir est permis... puisqu'une saison 2 de la série And just like that serait déjà presque dans les tuyaux. "Michael et moi nous avons discuté de ça il y a deux semaines et nous nous sommes mis d'accord pour lancer la discussion, a révélé Sarah Jessica Parker, toujours à Variety. Parce qu'il y a un calendrier à respecter et qu'on ne veut pas laisser passer trop de temps. On sent qu'il y a une sorte d'élan là..."