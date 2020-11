Sasha Pieterse maman : l'actrice de Pretty Little Liars a accouché

Carnet rose ! Sasha Pieterse, alias Alison DiLaurentis dans la série Pretty Little Liars, est maman pour la première fois. La jolie blonde, âgée de seulement 24 ans, a accouché d'un petit garçon. Elle a partagé l'heureuse annonce avec ses fans, sur Instagram.

Sur son compte suivi par 11 millions d'abonnés, la fière maman a posté deux photos vendredi 13 novembre 2020 : une de son bébé, et une d'elle avec le nouveau-né dans ses bras et son amoureux à ses côtés, à la maternité. "Il y a une semaine jour pour jour, nos vies changeaient pour toujours. Après 27 heures de travail, Hendrix Wade Sheaffer faisait sa grande entrée dans le monde, le 6 novembre à 5h39 du matin pesant 3,1 kilos et mesurant 52 centimètres. Nous sommes complétement amoureux de lui et nous n'arrivons toujours pas à croire que c'est le nôtre", a-t-elle écrit en légende. Une publication qui a touché ses abonnés puisqu'ils étaient presque un million à avoir liké !