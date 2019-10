Scarlett Johansson : Canon avec JLo et Charlize Theron, Robert Pattinson ravi

La saison des awards 2019-2020 tient Hollywood en haleine ! Scarlett Johansson en a pris la mesure le week-end dernier, lors d'une nouvelle soirée pré-Oscars (la première avait eu lieu début octobre, à Rome). Sublime en robe fendue, l'actrice a défilé au côté de Jennifer Lopez, Charlize Theron et bien d'autres, une parade de stars suivie avec attention par le craquant Robert Pattinson...

La 11e édition des Governors Awards a eu lieu ce dimanche 27 octobre 2019. Les prestigieux invités de l'événement se sont réunis au Hollywood & Highland Center. Avant d'accéder à la salle de bal Ray Dolby, les stars ont paradé sur le photocall bleu. Scarlett Johansson s'est présentée, vêtue d'une robe Celine.

Divine dans ce look composé d'un top doré, asymétrique dans le dos, et d'une jupe noire fendue, Scarlett Johansson a fait sensation auprès des photographes. Comme la fiancée de Colin Jost, Jennifer Lopez, solaire dans sa robe bustier Reem Acra, Charlize Theron, habillée en Tom Ford, et l'angélique Dakota Johnson, vêtue d'une brassière et d'une jupe blanches Brandon Maxwell, ont défilé sur le tapis bleu des Governors Awards.

La scintillante Olivia Wilde, Renée Zellweger, Meg Ryan, Lupita Nyong'o, Kate Mara, venue avec son mari Jamie Bell, et d'autres célébrités ont assisté à la cérémonie. Côté messieurs, un Robert Pattinson ultrachic en smoking Dior Homme, Antonio Banderas (accompagné de son épouse Nicole Kimpel), Tom Hanks, Tim Robbins, Willem Dafoe, Jamie Foxx et Jordan Peele ont honoré l'invitation de l'Academy, organisatrice des Governors Awards et des Oscars.

Dimanche soir, 4 personnalités étaient à l'honneur de la soirée. Parmi elles figurait le réalisateur David Lynch.