Scarlett Johansson : Son mariage avec Colin Jost chamboulé

Fiancés depuis plus d'un an, Scarlett Johansson et Colin Jost ne sont pas sûrs de pouvoir se dire I Do en 2020. Dans une nouvelle interview accordée lundi à Andy Cohen, sur la station de radio américaine SiriusXM, l'humoriste et scénariste de 38 ans a confié que la crise du coronavirus avait chamboulé leurs plans... Comme pour bon nombre de couples dans les pays touchés par la pandémie.

"Nous ne savons même pas ce qui est légalement autorisé, n'est-ce pas ? Ce n'est pas non plus le moment de rassembler tous nos parents âgés, proches à risques, en un seul grand groupe, a expliqué le fiancé. Nous ne savons toujours pas si nous pouvons faire une émission en direct pour SNL [l'émission Saturday Night Live, NDLR], alors encore moins organiser un mariage avec des personnes âgées." Le couple attend donc de pouvoir enfin choisir une date pour un mariage en toute sécurité. Il s'agira d'une troisième union pour Scarlett Johansson puisqu'elle a déjà été mariée à l'acteur Ryan Reynolds entre 2008 et 2011, puis au Français Romain Dauriac, le père de sa fille Rose (6 ans), entre 2014 et 2017.

Bien qu'elle ait fait sa connaissance en 2010 sur le plateau de l'émission Saturday Night Live, ce n'est qu'en 2017, après avoir divorcé du Français Romain Dauriac, que Scarlett Johansson a commencé à sortir avec Colin Jost. Au printemps 2019, après deux ans de romance, ce dernier a demandé sa main à la star des Avengers : "Il a assuré. Il a fait toute une mise en scène à la James Bond. C'était surprenant, avait-elle confié à Ellen DeGeneres en octobre dernier. C'était très personnel, un moment très spécial (...). J'ai été surprise." Une demande faite avec une grosse bague pour le moins originale...