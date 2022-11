Scènes de ménages : Une actrice révèle avoir été sous emprise pendant 7 ans, ses terribles confidences

Dans Scènes de ménages, il y a plusieurs personnages devenus cultes. Parmi eux, il est par exemple difficile de ne pas prêter attention à celui de Maeva, une jeune femme qui s'immisce dans le quotidien de Raymond et Huguette de temps à autres. Un rôle de "cagole qui n'a honte de rien et qui est à l'aise partout et avec tout le monde", comme l'avait analysé pour Télé Star son interprète Laura Calu. Grâce à cette expérience pour M6, cette dernière a réussi à se faire un nom et se faire apprécier du grand public, jusqu'à proposer ses propres seule-en-scène. Elle sera d'ailleurs de retour sur scène en 2023 pour assurer la tournée de son nouveau spectacle SENK.

Côté vie privée, l'actrice et humoriste est également comblée grâce à son compagnon Arthur Chevalier, qui l'avait demandé en mariage en 2020 en pleine représentation lors de la 100e de son spectacle Laura Calu en grand. Mais surtout grâce à leur petit garçon (dont on ignore le prénom) né le 30 août 2021. Sur le papier, aucune ombre au tableau donc pour Laura Calu. Pourtant, tout n'a pas toujours été aussi rose. Lorsqu'elle était plus jeune, elle a même plutôt vécu un cauchemar avec un ex-compagnon abusif.

C'est ma propre vie que je suicidais

Dans l'idée de libérer la parole sur les violences conjugales, Laura Calu a raconté son histoire sur Instagram ce week-end. "Pendant un peu plus de 7 ans de ma jeunesse, j'ai été sous l'emprise d'un mec, dans une relation toxique, extrêmement toxique et violente. (...) J'étais une petite chose toute coincée dans une baraque que je ne voulais pas, avec un taf alimentaire horrible qui me rendait malheureuse. Bref, une vie que je ne voulais pas mais que quelqu'un voulait pour moi", a-t-elle confié.

Elle poursuit en expliquant que cet ex l'empêchait de poursuivre ses rêves de monter sur scène, la rabaissait constamment et, pire encore, lui faisait du chantage affectif pour ne pas qu'elle le quitte. "'De toute façon, si tu pars, je me suicide'", lui disait-il comme elle le rapporte. Autant de choses qui ont longtemps paralysé Laura Calu jusqu'à ce qu'elle ait le courage de tout plaquer. "Après avoir passé 7 ans, 7 ans à ne pas me rendre compte qu'en ayant peur que quelqu'un se suicide, c'est ma propre vie que je suicidais. J'me suis cassée et il ne s'est rien passé. Par contre, moi j'ai passé 7 ans de ma jeunesse irrécupérable même avec des injonctions de botox. Et pas mal de fric en thérapie aussi", apprennent ses abonnés.

Ainsi, l'artiste n'a qu'un seul conseil pour les victimes qui se retrouveraient dans son cas : "Barrez-vous. N'attendez pas. J'avais rien, même pas 10 balles de côté, pas de meubles, pas d'appart... Tout se construit, tout se récupère, mais pas le temps. Barrez-vous vite, n'attendez plus."