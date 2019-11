Sébastien Folin : Rare apparition au bras de son épouse Ketty

Elle fait la pluie et le beau temps sur son coeur. Le 18 novembre 2019, Sébastien Folin s'est rendu au bras de sa délicieuse épouse, Ketty Pausé, au premier gala de levée de fonds du "Projet Moteur". Entre les quatre murs de l'hôtel de l'Industrie de Paris, le couple a soutenu cette initiative sociétale pour l'égalité des chances destinée aux 14-22 ans. Leur espoir : que les jeunes cultivent l'envie de progresser et de grandir en favorisant leur rencontre avec des modèles inspirants grâce à des ateliers d'orientation innovants. Une organisation centrée sur la relation humaine qui va contribuer à leur donner confiance.

Au côté du couple : Abd al Malik, Thierry Marx, Michel Corbière et sa femme Cyrielle Clair, Caroline Sénéclauze – la fondatrice et présidente de l'association –, Jean-Marc Mormeck et sa femme Sandra. Sébastien Folin, extrêmement discret à propos de sa vie privé, a accepté pour une rare fois de prendre la pose auprès de sa douce. Parmi les seuls éléments que le présentateur de 49 ans a égrainés au fil des ans, on a appris qu'il avait épousé Ketty avant de déménager en métropole. Il était intermittent à l'époque, elle venait pour intégrer une école de stylisme. Le couple est parents de deux enfants.

Être exposé ne nuit pas à mon couple

Voilà donc plus de vingt-cinq ans qu'il est heureux en ménage. "Je suis tout simplement amoureux, expliquait-il à Paris Match en 2015. Être avec la même personne depuis aussi longtemps, ça me garantit qu'elle n'est pas là pour me flatter. Donc j'aborde mon métier comme un autre. Finalement, être exposé ne nuit pas à mon couple. Quand je prends un peu la grosse tête, elle n'hésite pas à me faire redescendre." Et pourtant, après tant d'années, Sébastien Folin semble bel et bien toujours sur un petit nuage...