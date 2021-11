Sébastien (L'amour est dans le pré) en couple avec Karine : Les séquelles de l'accident et confidences coquines

Les téléspectateurs de M6 ont eu le plaisir de retrouver Sébastien, lors de la deuxième partie du bilan de L'amour est dans le pré 2021, diffusée ce lundi 29 novembre, sur M6. Et, ô joie, c'est avec Karine qu'il est venu faire des confidences à Karine Le Marchand.

Dès l'étape du speed-dating, le lavandiculteur et éleveur bovin de 46 ans a eu un coup de coeur pour Karine la brune. Ainsi, il a convié la belle brune de 47 ans chez lui, avec Karine la blonde. Et très vite, les deux candidats se sont rapprochés. Ils se sont mis en couple une fois seuls à la ferme et depuis, ils filent le parfait amour. Un amour notamment renforcé par l'épreuve qu'ils ont vécue.

Sébastien a été victime d'un accident de quad qui lui a valu deux vertèbres cassées. Et lors du tournage du bilan, il avait toujours des séquelles. "Moi ça va, à part mon dos. J'ai enlevé mon corset il y a quinze jours, trois semaines. Ca fait très mal. Pendant un mois et demi, deux mois, je ne pouvais pas m'allonger tellement j'avais mal. Je restais sur un genre de chaise. J'y dormais, avec le corset", s'est-il souvenu. Et, durant le tournage, il avait bien du mal à ne pas gigoter tant il souffrait. Il a donc demandé à se lever pour se soulager. Karine Le Marchand fait remarquer à la belle brune que cela doit être "compliqué pour certains trucs". "On y arrive quand même. Il ne souffre pas dans ces moments-là", a donc précisé la prétendante, hilare.

Fort heureusement après le drame, Karine a vite fait le déplacement de Paris à chez lui pour être aux petits soins et l'aider sur son exploitation, alors qu'ils n'étaient ensemble que depuis un mois. "Je voulais l'aider, le soutenir et lui montrer que je m'intéressais à ce qu'il faisait", a déclaré la jolie assistante commerciale.

Sébastien et Karine bientôt sous le même toit

Karine était fan de l'émission, puisqu'elle la regardait depuis la première saison. Et, quand elle a vu le portrait de Sébastien, elle a su qu'il se passerait quelque chose entre eux. Et elle ne s'était pas trompé. Ils se sont vite rendus compte qu'ils percevaient la vie de la même façon. Ainsi, Karine allait commencer à regarder les offres d'emplois près de chez son compagnon. Ils ont testé le fait de vivre ensemble pendant trois semaines et c'était le bonheur. En prime, tous leurs proches appréciaient la moitié de l'autre. Un rêve inespéré qui se réalisait pour Karine, qui était célibataire durant dix ans.

S'ils ne le savaient pas encore lors du bilan, les tourtereaux ont prévu d'emménager ensemble en décembre comme l'a révélé Karine sur Instagram. Il ne reste plus qu'à leur souhaiter beaucoup de bonheur.