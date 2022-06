Secret Story : La sextape d'un ex-candidat fuite, il sort du silence après une une vive polémique

En 2016, Marvin Tilliere était révélé au grand public en participant à Secret Story. Le candidat a notamment marqué les esprits pour sa relation amoureuse avec Maeva Martinez. Depuis sa sortie du jeu, il fait parler de lui occasionnellement pour des affaires peu flatteuses. En effet, il faisait par exemple les choux gras de la presse en 2021 après avoir été condamné à six mois de prison avec sursis probatoire pour harcèlement et menaces de mort envers Maeva. Et ces derniers jours, une nouvelle histoire n'est pas venue redorer son image.

Sur Twitter, sa sextape a fuité et a suscité beaucoup de réactions. Outre le fait qu'il apparaisse entièrement nu pendant ses ébats avec une jeune femme, Marvin Tilliere y dévoilerait un comportement très violent comme l'indiquent nos confrères de Télé Star. En effet, on le verrait en train de donner des coups et laisser des marques à sa partenaire. "Marvin le mec le plus violent de la tv réalité", "Marvin Tillière a fait de grands discours pour finir acteur porno. Il faut que j'aille me laver les yeux à l'eau de javel", "Je ne sais pas ce qui est le plus gênant. Le fait que tout le monde soit en transe sur la sextape de Marvin et qu'on le complimente en oubliant que c'est un mec violent, ou le fait que toutes les filles critiquent le physique de la meuf qui est dans la vidéo", ont relevé comme commentaires nos confrères de Star Mag.



De son côté, et contre toute attente, Marvin Tilliere a pris l'affaire à la légère. En story Instagram, il s'est exprimé le sourire aux lèvres. "Y en a, quand il y a leurs trucs qui fuitent, ils chialent sur les réseaux, et ci, et ça, ils veulent se suicider. Soyez contents, moi je le prends à la rigolade. Venez pas me casser la tête. Venez pas me ronger la canne à me dire 'eh, t'as pas honte ?'", a-t-il lâché. Et de continuer : "Allez voir ça avec les autres influenceurs qui ont l'étoile, là. J'ai pas l'étoile, moi, ne me cassez pas la tête. Je suis content, déjà, je pourrais dire : 'oh non'. Non, frère, ça y est, poto, c'est fait, c'est fait !".