Secret Story : Un ex-candidat dénonce les "vices" de la prod'

En 2017, les téléspectateurs de TFX découvraient la saison 11 de Secret Story. Une édition à laquelle ont participé Charlène (25 ans) et Benoît (29 ans). Les deux habitants de la Maison des Secrets avaient pour secret "Je suis en couple". S'ils gardent un bon souvenir de cette expérience, le papa de Thyam (1 mois) regrette un aspect de l'aventure, ainsi qu'il l'a confié en story Instagram, le 29 juin 2020.

Benoît avait un peu de temps à consacrer à ses fans, il a donc répondu à leurs questions en story. L'un d'eux a voulu savoir si tout ce qu'il s'était passé entre Charlène et lui pendant l'aventure était une mise en scène. "De la mise en scène, oui et non. C'était surtout beaucoup de vice, cette émission. Chacun doit avoir un personnage, un rôle. Pour faire court, on s'est rendu compte que certaines missions qu'on nous donnait dans la Maison au confessionnal n'étaient pas expliquées à la télé, mais qu'elles étaient diffusées comme agissement normal de notre part. On acceptait les missions pour le jeu et comme nous ne sommes pas au courant de ce qui était diffusé, nous nous faisions avoir", a-t-il expliqué. Des propos déjà été tenus par d'autres anciens participants.

Lors de son aventure, Benoît s'était rapproché de Barbara au départ afin que personne ne suspecte qu'il était en couple avec Charlène. Mais selon certains téléspectateurs, le beau brun était allé trop loin. Même Charlène n'avait parfois pas le moral face à ce rapprochement. Mais il faut croire que l'ex-candidat était parfois en mission. Quoi qu'il en soit, les tourtereaux sont plus amoureux que jamais aujourd'hui et profitent de leur fils né le 19 mai 2020. Sur les réseaux sociaux, ils partagent leur vie de jeunes parents avec leurs fans et n'hésitent pas, à l'occasion, à leur demander conseil. Comme quand Thyam a commencé à avoir des coliques.

Peut-être que Benoît et Charlène annonceront prochainement leurs fiançailles. En story, le jeune homme a dit que c'était la suite logique. Il fera peut-être sa demande devant les caméras de l'émission de TFX Mamans & Célèbres. Le couple a en effet rejoint la saison 2 du programme.