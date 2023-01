Secret Story : Une candidate emblématique victime d'un AVC

La jeune femme en question se faisait discrète ces dernières années. Mais le 23 janvier 2023, elle est revenue sous le feu des projecteurs pour une bien triste raison. En story Instagram, elle a annoncé une mauvaise nouvelle à sa communauté.

Elodie Ortisset a été révélée en 2014, dans Secret Story. La jeune femme s'était faite remarquer pour son fort caractère. Son attirance (non réciproque malheureusement) pour Stéfan avait également attiré l'attention des téléspectateurs. Sans oublier son secret très fort, "Je suis née sous X". L'année suivante, c'est à La Villa des coeurs brisés qu'elle a participé dans l'espoir de trouver le grand amour. Une expérience finalement peu concluante. Depuis, la belle brune qui avait 22 ans lors de sa première émission de télé-réalité est retournée dans l'ombre.

En 2017, Elodie Ortisset révélait à Purepeople qu'elle se lançait dans l'entreprenariat et l'associatif. Elle évoquait ses projets. "Je me suis concentrée sur ma société de communication et de production. Je ne suis absolument pas dans le secteur du digital, mais très rapidement est née une innovation numérique qui s'appelle Le Ticket. Il s'agit d'une solution de paiement sans contact avec plein d'usages qui correspondent totalement aux attentes des PME-PMI et des utilisateurs", nous expliquait-elle notamment. Mais ils semblent avoir changé depuis. Elle a fondé une société baptisée Ideal Corporation si l'on en croit sa page Instagram. Un réseau social sur lequel elle partage quelques photos.

Et le 23 janvier, elle a partagé une story qui n'est pas passée inaperçue. "AVC", est-il tout d'abord écrit en gros. Et la jeune femme de poursuivre : "Tout va bien, je vous tiens informés. Merci." Nul doute que par la suite, Elodie Ortisset a reçu de nombreux messages de soutien afin de l'aider à se relever de cette épreuve. Espérons que les prochaines nouvelles qu'elle donnera seront bonnes.