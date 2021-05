Secret Story : Une candidate maman solo, son ex recasé présente sa belle brune !

Sophia (Secret Story) et son ex Kevin liés à jamais par leur fils Dixon

En commentaires, les internautes sont partagés. Une partie félicite le jeune homme pour sa nouvelle relation et lui souhaite tout le bonheur du monde. D'autres plaignent son ex-compagne Sophia... qui n'a d'ailleurs pour l'heure pas réagi à cette annonce. De son côté, elle semble toujours célibataire ou n'a du moins pas évoqué d'éventuel couple.

Rappelons qu'en juillet 2019, lorsqu'ils ont officialisé leur rupture, Kevin Sorrentino et Sophia en avaient brièvement expliqué les raisons. "Pour tous ceux qui me demandent, Sophia et moi c'est terminé, déclarait le jeune papa sur Instagram. On n'a pas la même vision de la vie. Pour le moment on habite ensemble pour le petit, par la suite on verra bien." Et le jeune papa d'ajouter : "Je la respecterai toujours, c'est la mère de mon fils." Sophia, plus discrète, confirmait la séparation sans pour autant donner de détails : "Il n'y a pas de haine, il n'y a rien eu de grave. On est là pour notre fils, c'est l'essentiel."