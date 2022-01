Secret Story : Une ex-candidate maman et mariée au frère d'une gagnante de l'émission

Le 22 juillet 2021, Audrey Mazens, candidate de Secret Story (saison 6, en 2012) et son compagnon André, sont devenus les heureux parents d'une petite fille prénommée Lumi. Leur amour a été possible grâce à une autre participante à la célèbre télé-réalité de TF1.

En 2012, la grande gagnante de Secret Story n'était autre que Nadège Lacroix. Celle qui est devenue comédienne est restée très proche de sa copine de l'aventure. Mieux, c'est comme si elles faisaient partie de la même famille. Et ce n'est pas seulement une image car Audrey est en réalité en couple avec le frère de Nadège. Une information confirmée sur Instagram le vendredi 14 janvier 2022. Lors d'une session de questions/réponses, la jeune maman a dévoilé comment elle avait rencontré l'homme de sa vie : "C'est le frère de la gagnante de ma saison de Secret Story". Elle ne cite pas le nom mais en 2012, il s'agissait bien de Nadège Lacroix.

On savait qu'André Leutwyler était proche de la comédienne mais le lien de parenté, de part leur nom différent, n'est pas évident. A présent tout est clair. On ne sait pas depuis quand le couple est ensemble mais il a eu un enfant et avait même prévu de se marier. Une union qui n'a malheureusement pas été possible au départ. En mai 2021, alors qu'elle était enceinte, Audrey Mazens a dû tout annuler à cause de problèmes de santé : "Ma dernière photo en robe blanche... Hélas notre mariage est annulé trois semaines avant la date que nous avions choisie. Je dois rester couchée ou assise et ne pas prendre la voiture histoire que bébé reste bien au chaud du coup ce n'est que partie remise on fera ça un peu plus tard." En juin de la même année, ils ont fini par se marier dans la plus stricte intimité.

Le lien entre Audrey Mazens et Nadège Lacroix est très fort. En 2019, la première n'avait pas caché que son amie lui avait en un sens sauvé la vie : "2019 avait mal commencé. La santé n'était pas au beau fixe, le moral était plus que bas après que j'ai mis fin à une relation toxique avec un pervers narcissique qui m'a détruite pendant plusieurs années. J'ai eu besoin de me retrouver vers ma famille et ma Nadeuge. Sans eux, je ne pense pas que je serais encore de ce monde."