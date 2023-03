Ségolène Royal revient sur la "tromperie" de François Hollande : "une situation de bigamie" imposée et toujours pas digérée

Chacun a suivi son petit bonhomme de chemin. Pourtant, pendant longtemps, Ségolène Royal pensait finir ses jours auprès de François Hollande. Ils s'étaient rencontrés, tous jeunes, en 1978 à l'ENA - l'Ecole Nationale d'Administration - dans la promotion Voltaire et étaient tombés amoureux... jusqu'à ce qu'ils se séparent le 17 juin 2007, deux mois après sa défaite à elle, aux présidentielles, face à Nicolas Sarkozy. Entre temps, ils avaient eu quatre enfants : Thomas, Clémence, Julien et Flora.

Jamais plus je n'accepterai d'être traitée comme je l'ai été

Mercredi 8 mars 2023 Le Monde a réalisé un portrait de Ségolène Royal, à l'occasion de la sortie de son livre Refusez la cruauté du monde ! : Le temps d'aimer est venu le 15 mars prochain aux éditions du Rocher. Elle y revient sur deux échecs consécutifs qu'elle a enchaînés à l'époque de ces fameuses élections présidentielles. Le lâchage du Parti Socialiste quand elle s'était présentée, mais aussi la fin de son histoire d'amour avec François Hollande. "Jamais plus je n'accepterai d'être traitée comme je l'ai été en 2007" assure-t-elle dans son livre, évoquant également la "tromperie" de l'ancien président de la République.

François Hollande lui a "imposé une situation de bigamie", ce que Ségolène Royal a naturellement mal vécue. L'ancien chef de l'Etat avait fini par la tromper avec Valérie Trierweiler... qui ne garde pas non plus un souvenir excellent de leur idylle. Elle en avait même dévoilé les coulisses dans son livre Merci pour ce moment, sorti en septembre 2014 aux éditions Les Arènes. En 2006, un peu avant leur rupture, Ségolène Royal et François Hollande avait offert un moment un brin gênant aux téléspectateurs, sur TF1, en évoquant l'idée de s'unir face à l'Eternel.

François, veux-tu m'épouser ?

"On n'est pas hostile du tout au mariage, expliquait la femme politique, dans l'émission Sagas, alors qu'elle se préparait aux présidentielles. Les choses se sont trouvées comme ça, les enfants sont venus, on était ensemble, on est toujours ensemble. On s'aime. J'attends que François me demande en mariage. François, veux-tu m'épouser ?" Face à la réaction embarrassée de François Hollande, beaucoup soupçonnaient alors la fin probable de leur idylle. Mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis et notre ancien président de la République a refait sa vie avec Julie Gayet. Quant à Ségolène Royal, elle n'a plus jamais exposé, médiatiquement, une relation sentimentale. En couple ou célibataire ? Le mystère reste entier...