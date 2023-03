Julie Gayet mariée à François Hollande : ce projet de taille pas "étranger" à leur décision de sauter le pas

Sur tous les fronts, Julie Gayet est actuellement en pleine tournée promotionnelle. Son nouveau film dans lequel elle tient le premier rôle, intitulé Comme un actrice et réalisé par Sébastien Bailly, sortira ce mercredi 8 mars 2023 dans toutes les salles obscures de France. Un long-métrage qui aborde notamment le rapport à l'âge du personnage campé par la comédienne. Un jour décidément important pour l'actrice française puisqu'il s'agit également du moment prévu pour la sortie de son livre nommé Ensemble on est plus fortes.

C'est donc dans ce contexte que celle qui partage la vie de l'ancien président de la République François Hollande depuis une dizaine d'année maintenant, et avec qui elle s'est mariée dans la plus grande discrétion à Tulle le 4 juin dernier , accorde de nombreuses interviews. Ainsi, le journal Libération lui consacre sa fameuse dernière page pour un portrait dans son édition du 6 mars 2023.

Assurer le bonheur du marmiton ex-président

Un article pour lequel elle a forcément été interrogée sur cette relation tant médiatisée depuis presque dix ans maintenant. On y apprend notamment que le couple s'est lancé dans un tout nouveau projet, mais immobilier cette fois ! Car si le papier détaille que l'entretien s'est déroulé dans un établissement du 20e arrondissement de Paris, il est également précisé que "pendulant entre Tulle et Paris, le tandem rénove une maison à proximité. L'intérêt perché du quartier saute aux yeux : surenchère de lumière, petite librairie née du Kisskissbankbank des riverains, fromagers et bouchers en suffisance pour assurer le bonheur du marmiton ex-président".

Et ce choix est également lié à leur union de l'été dernier. "Quant à la farouche indépendante, qui s'était jusque-là évité compte bancaire ou immobilier communs, elle avoue qu'au-delà de sceller deux familles, l'investissement dans la pierre n'est pas étranger à la décision", peut-on notamment lire. De quoi permettre au célèbre couple de se projeter un peu plus et de continuer à avancer dans la même direction.