Selma Blair : Son dangereux ex n'a plus le droit de l'approcher !

Son ex n'a plus le droit de l'approcher ! C'est ce que décrète un juge qui a accordé à Selma Blair une ordonnance restrictive contre son ancien compagnon.

L'actrice avait réclamé une ordonnance de protection le 25 février dernier après avoir accusé Ronald Carlson, avec qui elle a été en couple pendant 7 ans, de l'avoir agressé physiquement le 22 février. Dans les documents obtenus par nos confrères de People, Selma Blair a déclaré que les deux ex étaient en train de se rendre leurs clés respectives au moment où cette dernière a commencé à se sentir mal. Elle a déclaré qu'elle était affaiblie par son traitement contre la sclérose en plaques. Elle a alors affirmé que son Ronald Carlson aurait commencé à l'agresser verbalement en criant qu'elle était "inutile", ajoutant, "je ne mérite pas ça, je peux faire tellement mieux que toi."

La suite de la scène est encore plus choquante. Ronald serait alors "devenu furieux" et aurait attaqué son ex, cette fois physiquement. Cette dernière a expliqué avoir été étranglée alors qu'elle était allongée sur le canapé et qu'on lui a "secoué la tête et les épaules de manière agressive." La star de Hellboy a expliqué que pour se défendre elle avait mis ses doigts dans les yeux et la bouche de son ex et criait pour demander de l'aide à sa gouvernante. Incapable de respirer, elle aurait brièvement perdu connaissance avant que Ronald ne la gifla et la poussa au sol, la faisant saigner du nez.

Après le départ de son agresseur, l'actrice a appelé la police de Los Angeles à qui elle a détaillé les faits. Elle a alors été conduite à l'hôpital après s'être évanouie. La journée de l'enfer s'est finalement conclue par une arrestation de Ronald Carlson pour violence domestique avec blessures corporelles, alors que des photos prises de Selma Blair ont montré la présence d'ecchymoses autour de son cou et son menton.

Heureusement, il est désormais tenu à bonne distance.