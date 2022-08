Serena Williams, en feu pour ses adieux repoussés : son adorable fille Olympia et son mari en soutien à l'US Open

Tous les amoureux de tennis ont dû veiller tard la nuit dernière pour assister au match le plus attendu de cet US Open 2022. Désormais, chaque rencontre de Serena Williams est un évènement qui peut prendre une ampleur énorme. Depuis l'annonce de l'arrêt de sa carrière à la fin du tournoi du Grand Chelem américain, le monde du tennis est en émoi. La championne de 40 ans restera comme la plus grande joueuse de tennis de l'histoire et son dernier match restera gravé à tout jamais. "Son legs sera immense. Je suis sûr que dans 100 ans, on parlera toujours de Serena Williams", a notamment déclaré le numéro 1 mondial actuel, Daniil Medvedev.

Reconnue par ses pairs comme une légende et possiblement la plus grande athlète de l'histoire, tout sport confondu, la soeur de Venus Williams affrontait au premier tour la joueuse monténégrine, Danka Kovinic, actuellement classée à la 80e place mondiale à la WTA. Un challenge pas insurmontable pour la reine Serena, mais aujourd'hui classée à la 276e place, elle n'a plus du tout le niveau de ses meilleures années. Heureusement, pour l'aider à remporter ce match si fort émotionnellement, la jeune maman a pu compter sur le soutien inconditionnel de ses très nombreux fans qui ont fait exploser le court Arthur-Ashe, qui avait fait le plein de célébrités pour l'occasion.

Les célébrités au rendez-vous, tout comme sa fille Olympia

Plusieurs vedettes sont venues assister à ce qui pouvait être le dernier match de la championne. Mike Tyson, Bill Clinton ou encore Spike Lee étaient présents pour la soutenir, mais les personnes qui comptent le plus pour Serena Williams étaient là également puisque son mari Alexis Ohanian et leur fille, l'adorable petite Olympia l'ont soutenue toute la partie (les photos sont à retrouver dans le diaporama). Un soutien qui a fini par payer et l'immense championne s'est imposée en deux sets face à Danka Kovinic, terminant sous les ovations d'un public acquis à sa cause.

Sublime dans sa tenue noire faite de paillettes et qu'elle a elle-même conçu, Serena Williams a offert un match de rêve à ses fans et surtout à ses proches !