Serena Williams imitée par sa fille de 3 ans, qui porte une de ses tenues phares

Les superbes clichés d'Olympia ont évidemment suscité de nombreuses réactions. Serena Williams elle-même les a commentés, en écrivant : "Ohhhhh je t'avais demandée de garder cette publication jusqu'à ce qu'on soit côte à côte dans la même tenue. Je vais devoir débrancher le chargeur de ton téléphone ce soir. Et au réveil tu te demanderas pourquoi tu n'as pas de batterie (...) LOL".

Née le 1er septembre 2017, Olympia est la fille unique de Serena Williams et son mari, le co-fondateur et ex-PDG de Reddit, Alexis Ohanian. Ses parents se sont mariés deux mois après sa venue au monde (et près d'un an après leurs fiançailles), en novembre 2017, à la Nouvelle-Orléans.

Après leur passage à Nice et leur séjour parisien, Serena Williams, son mari Alexis Ohanian et leur petite Olympia vont se rendre à Londres. Serena participera au tournoi de Wimbledon, qui commencera le 28 juin prochain.