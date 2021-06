Roland-Garros : Carla Ginola, beauté masquée et amoureuse en tribunes

Stylée en costume gris de la marque Havre Studio (dont elle a retiré la veste) et débardeur blanc, Carla Ginola s'était méticuleusement apprêtée pour sa venue à Roland-Garros. Comme la jolie blonde de 26 ans, l'actrice Sarah Stern et son compagnon, Raphaël Personnaz, André Manoukian, l'humoriste Jarry et le chanteur Hervé ont été aperçus en tribunes.

L'édition 2021 de Roland-Garros a commencé dimanche 30 mai 2021. Le tournoi du Grand Chelem a déjà été marqué par l'abandon de Naomi Osaka, nouvelle sensation féminine du tennis, qui refusait de participer aux traditionnelles conférences de presse d'après-match. Elle avait reçu une première amende de 12 300 euros après son premier match.

Un autre incident s'est produit cette semaine. La joueuse Yana Sizikova, qui était en lice dans le tournoi des doubles de Roland-Garros, a été interpellée et placée en garde à vue jeudi 3 juin dans les locaux du Service central des courses et jeux (SCCJ) de la police judiciaire. Elle est soupçonnée de "corruption sportive" et "escroquerie en bande organisée", selon le parquet de Paris, à cause d'un match joué l'année dernière à Roland-Garros.

Roland-Garros s'achèvera dimanche 13 juin 2021 sur la finale simple messieurs.