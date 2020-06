Serena Williams : Son mari Alexis Ohanian démissionne de Reddit, un geste choc

L'Amérique est à feu et à sang suite à la mort insupportable de George Floyd aux mains de la police ; les réseaux sociaux aussi. Cofondateur de Reddit, Alexis Ohanian s'est rallié au combat populaire pour que la situation change drastiquement avec un geste fort : sur Instagram, l'entrepreneur de 37 ans, marié à la tenniswoman Serena Williams et père avec elle d'une petite fille (Olympia, 2 ans), a annoncé qu'il démissionnait du directoire de la société et qu'il l'enjoignait par la même occasion de lui trouver un remplaçant afro-américain.

En tant que père, je veux pouvoir répondre à ma petite fille, noire

"J'ai cofondé Reddit il y a 15 ans pour aider les gens à trouver une communauté et un sentiment d'appartenance. Il aurait fallu faire le nécessaire il y a bien longtemps. Je fais cela pour moi, pour ma famille et pour mon pays. J'écris cela en tant que père, un père qui a besoin de pouvoir répondre à sa petite fille noire quand elle lui demande : "Tu as fait quoi ?" J'ai démissionné de mes fonctions de membre du directoire de Reddit, je l'ai exhorté de me remplacer par un candidat noir et je consacrerai à l'avenir mes profits issus de mes actions Reddit au service de la communauté noire, essentiellement pour contrer la haine raciale", détaille-t-il quant aux enjeux qui ont motivé cette décision. "Et je commence maintenant avec un don d'un million de dollars à Know Your Rights Camp, l'association de Colin Kaepernick [le quarterback à l'initiative du boycott de l'hymne américain en signe de protestation contre les violences policières envers les Afro-Américains, NDLR]", ajoute-t-il.

Alexis Ohanian achève sa prise de parole avec force : "Je crois que démissionner peut réellement être un acte de dirigeant de la part des gens qui sont actuellement au pouvoir. A tous ceux qui se battent pour réparer notre nation en lambeaux : n'arrêtez pas."

Admirative de l'initiative de son époux, Serena Williams a eu vite fait de partager sa tribune sur ses propres comptes sur les réseaux sociaux. "Avoir des points de vue variés, c'est important quel que soit le comité de direction. Tellement fière de toi, Alexis. Je sais qu'Olympia le sera aussi", a-t-elle écrit.