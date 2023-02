Serge Lama marié à Luana, 35 ans de moins : look original de sa femme pour l'union civile, photos de la cérémonie

On ne fait qu'un

Assistante et manager de Serge Lama depuis 2006, Luana l'avait rencontré en 2002. Ancienne maîtresse d'école en Suisse et joueuse de tennis, elle avait croisé sa route lors d'une séance de dédicaces après un concert. "Je roulais en voiture, j'ai entendu une chanson de lui. Je me suis dit, cet homme a des choses à dire", avait-elle confié au Parisien. Au moment des dédicaces, je lui ai demandé d'inverser les rôles, je lui ai écrit : 'La vie est un coffre-fort empli de secrets, ne perdez jamais la clé.' Puis je m'étais sauvée, j'étais rouge tomate."

Six mois plus tard, elle le retrouve à la fin d'un concert. Ils échangent leurs numéros et commencent à se fréquenter. "Notre destin était scellé (...) On ne fait qu'un. C'est une fusion", avait-elle confié.

Serge Lama honoré aux Victoires de la musique

Fort d'une incroyable carrière, et bien qu'ayant pris la décision de ne plus chanter en raison d'une santé trop fragile, Serge Lama a été honoré vendredi 10 février aux Victoires de la musique. Une Victoire d'honneur lui a été remise en direct sur la Seine Musicale, lors de la 38e édition de l'évènement diffusée sur France 2. Mais si beaucoup auraient aimé que Serge Lama chante, le grand artiste avait prévenu qu'il ne le ferait "trop abîmé" physiquement. "L'émotion me gagne face à ce dernier coucou fort agréable que m'envoie la profession", a expliqué celui qui a sorti son ultime album Aimer au Journal du Dimanche le 5 février dernier. Il avait été en amont validé qu'il ne chanterait pas. "C'était ma seule condition pour accepter ce prix. Je ne veux pas me montrer aujourd'hui. Je préfère rester sur ce que j'étais. [...] Aujourd'hui, je serais obligé de chanter assis. [...] Physiquement, je suis très abîmé. J'ai beaucoup de mal à marcher. Vous savez, c'est difficile", avait-il ajouté. Une soirée d'honneur qui a dû malgré tout le remplir de bonheur.