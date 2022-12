"Elle m'a appris les choses du sexe" : Serge Lama cash sur sa vie amoureuse et ses nombreuses expériences

C'est un artiste qui a su chanter l'amour comme personne ! Interprète, tout au long de sa carrière de nombreuses chansons magnifiques et légendaires (D'aventures en aventures, Femmes, femmes, femmes, Je suis malade...), Serge Lama est en effet l'un des chanteurs dont les mots et les mélodies ont réussi depuis 60 ans à toucher le public en plein coeur.

Il faut dire que le chanteur sait de quoi il parle : éternel amoureux, il a vécu de grandes histoires et des expériences plutôt originales, comme il l'a confié à nos confrères de Télé Star. "Mais j'ai eu de la chance au cours de ma vie sexuelle et amoureuse. Suzanne Gabriello, qui a été la maîtresse de Brel, m'a appris les choses du sexe. Il a d'ailleurs écrit Ne me quitte pas pour elle", a-t-il notamment raconté. Une première expérience qui l'a marqué, mais sans doute moins que l'un de ses grandes histoires d'amour, qui s'est finalement terminée tragiquement.

Liliane, Michèle... et la "merveilleuse Lu"

A l'époque, au début des années 60, le chanteur est en pleine ascension, mais ne plait pas forcément aux femmes. "J'ai voulu courir les routes et aimer les femmes. J'avais besoin de cet amour des femmes comme de la scène", explique-t-il dans la même interview. Mais alors qu'il commence à se faire un nom dans la musique en chantant dans un cabaret parisien, il rencontre Barbara dans un cabaret parisien... et tombe fou amoureux de la pianiste de la chanteuse, Liliane Benelli, avec qui il débute une histoire d'amour.

Quelques mois plus tard, le couple part en tournée avec Jean-Claude Ghrenassia, le régisseur et frère d'Enrico Macias. Alors qu'ils roulent sur une route de campagne, leur voiture s'écrase contre un arbre. Serge Lama en sera le seul rescapé mais s'en sortira gravement blessé, et souffre encore aujourd'hui de ce choc physique et psychologique. Un drame sur lequel il s'est également confié.

"Perdre Liliane Benelli, morte lors de notre accident de voiture en 1965, a été pour moi un drame épouvantable. Elle était la pianiste de Barbara et une fille extraordinaire", s'est-il souvenu. "Puis il y a eu Michèle", se souvient-il. Michèle, sa femme durant plus de 20 ans, décédée en 2016 alors qu'ils étaient séparés mais jamais divorcés.

Une situation qui n'a pas toujours été idéale, le chanteur le sait : "On avait établi avec Michèle un modus vivendi. Je regrette de l'avoir rendue triste". Mais aujourd'hui, dans sa vie, se trouve la "merveilleuse Lu", Luana Santonino, avec qui il vit une belle histoire depuis plus de dix ans et qu'il a finalement épousée en février 2021. Et avec qui il semble plus heureux que jamais !