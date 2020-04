Séverine Ferrer : Milo, son grand fils de 12 ans, à la cuisine avec maman !

Séverine Ferrer, confinée loin de son fils aîné

Se remémorer ces souvenirs de tournage, sur les réseaux sociaux, lui fait sans doute chaud au coeur. Actuellement, en raison de la pandémie du coronavirus, Séverine Ferrer a fui la capitale pour le bien de sa tribu. "J'ai senti le vent venir, expliquait-elle au magazine Public. Du coup, on est partis avant l'annonce du confinement. On a loué un petit truc très sympa dans le Sud, près d'Orange, de façon à avoir un bout de jardin pour que les petits ne tournent pas en rond." Hélas, Joshua est resté à Paris pour étudier loin de maman, et ce à durée indéterminée. "Mais j'ai les deux autres, se rassure-t-elle. Milo, qui travaille ses cours, et le petit de 3 ans qui court partout." Programme chargé, même confinée...