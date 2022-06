Séverine Ferrer : Rayonnante avec son fils Milo, jeune acteur qui a beaucoup grandi !

Depuis la fin de l'émission cultissime Fan 2, on ne la voit plus beaucoup à la télévision mais Séverine Ferrer est loin de manquer d'occupations ! Ancienne animatrice, la magnifique Réunionnaise est en effet devenue comédienne et exerce ses talents sur les planches comme devant la caméra. Un véritable défi devenu une passion, qui ne l'empêche pas de continuer de présenter quelques spectacles et qui a sans doute inspiré... ses deux fils aînés !

En effet, Joshua, 21 ans et Milo, 14 ans, ambitionnent tous les deux de faire carrière dans le cinéma et ont déjà joué dans plusieurs films, eux aussi. Et qui de mieux que le plus jeune des deux pour accompagner sa mère à la remise des prix du festival "Action Enfance fait son cinéma" ce lundi soir ? L'adolescent aux cheveux roux, très classe, semblait d'ailleurs très fier de lui servir de cavalier, elle qui avait choisi une combinaison fleurie et des chaussures jaunes.

Une bonne occasion pour lui de se faire des contacts dans le milieu, puisque tous les membres du jury étaient présents, dont les acteurs Catherine Marshall, Chantal Ladesou, Charlotte Gaccio (elle-même, une "fille de"), Jarry ou Marie-Anne Chazel, qui présidait la soirée et a pu récompenser tous les adolescents réalisateurs en herbe qui se sont distingués.

Le jury était également notamment composé du DJ Martin Solveig ainsi que des deux animatrices Sandrine Quétier et Laurie Cholewa, qui ont posé ensemble et tout sourire. Il faut dire que les deux femmes connaissent plutôt bien le milieu : la première a quitté TF1 pour devenir comédienne tandis que la deuxième est en charge de tous les grands événements cinéma de Canal+ depuis plusieurs années !

Un véritable pied à l'étrier pour le jeune homme, Milo Mazé, qui a récemment joué dans les séries de TF1, Joséphine Ange Gardien et Camping Paradis, après plusieurs expériences au cinéma. Et qu'on devrait bientôt revoir sur nos écrans, tout comme son grand frère Joshua, qui vit désormais seul, loin de ses parents, à Paris.

Pour rappel, le festival présentait 16 courts-métrages réalisés par des étudiants d'écoles de cinéma partout en France, en collaboration avec des villages d'enfants placés et des éducateurs.