Charlotte Gaccio sans tabou sur son poids : "Je ne peux pas m'habiller où je veux"

Dans la série Sam, Charlotte Gaccio interprète Aurélie Schneck, professeur de français et documentaliste dans un collège. En réalité, l'actrice est une jeune mère de famille bien dans sa peau, malgré la grossophobie dont elle est victime. Charlotte Gaccio la brave et affirme : "Je suis grosse (...) et ce n'est pas parti pour changer..."

Cette déclaration forte, Charlotte Gaccio l'a faite dans les studios d'Europe 1. Invitée dans l'émission animée par Philippe Vandel à la fin du mois de décembre, la comédienne de 34 ans et fille de Michèle Bernier a évoqué son physique. Elle s'est ouvertement qualifiée de "grosse" et a justifié l'usage du mot, objet d'un tabou. "C'est un mot un peu tabou, qu'on n'a pas le droit de dire alors qu'il s'agit d'un adjectif, comme grand, petit ou maigre. Voilà, gros c'est un adjectif. Je crois que ça fait partie de l'acceptation, la réappropriation de ce mot comme simple adjectif, a expliqué la star de la série Sam, dont la nouvelle saison commence ce lundi 3 janvier sur TF1. Je suis grosse. Comme je suis grande, je suis brune. Et ce n'est pas parti pour changer pour l'instant."