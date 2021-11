Séverine Ferrer : Soirée engagée avec Marie Fugain... et Marlène Schiappa !

Séverine Ferrer s'est entourée de divers personnalités des médias, de la politique et du monde du spectacle pour faire entendre la voix de toutes les femmes. Le 25 novembre, l'ancienne animatrice télé a présenté son spectacle La voie des Femmes à la mairie du IIIe arrondissement de Paris, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Plusieurs stars ont défilé sur scène pour partager leurs témoignages. On a ainsi pu voir Marie Fugain, Sheryfa Luna, la danseuse Gladys Foggea, Capucine Coudrier, Maimouna Gueye, la comédienne Clémence Lassalas, l'avocate Nathalie Tomasini... En tout, ce sont 45 femmes qui ont participé à ce spectacle vivant et humain, en se mettant à nu et en contant leurs histoires personnelles et leurs combats contre les violences.

Au sein du public, on a pu voir Magloire , qui a récemment déclaré avoir des soucis de santé, la jeune chanteuse découverte dans The Voice Kids Zoé Clauzure, Samantha Rénier, Charlotte Gaccio, Kim Schwarck, Elisa Servier, Lucie Bernardoni (de la Star Academy 4) mais aussi Marlène Schiappa, ministre déléguée de la Citoyenneté qui a salué cette initiative et donné un discours. Après ce showcase ouvert à tous, Séverine Ferrer a pris plaisir à rencontrer le public et à prendre des photos avec ses fans et ses amis.