Séverine Ferrer réunit Lara Fabian et Sheryfa Luna, sur scène, pour représenter "La Voie des femmes"

La voie des femmes est une expérience théâtrale à dimension humaine et sociale, presque 100% féminine... puisqu'elle a été produite pas des hommes ! Les participantes raconteront leurs déboires, leurs joies, leurs peines, leurs traumatismes, leurs rêves, leurs angoisses, leurs envies, leurs motivations, leur volonté de voir les choses bouger, évoluer et surtout leur envie de se sentir essentielles en abordant toutes les problématiques féminines. "C'est avec émotion que nous vous annonçons la naissance de cette merveilleuse aventure, écrit Séverine Ferrer sur les réseaux sociaux. Je l'ai dans la tête depuis plus de 5 ans et de vous le révéler enfin aujourd'hui me bouleverse ! Oser prendre la parole, se raconter, témoigner pour laisser une trace, comme une thérapie, pour continuer à avancer en transgressant les codes, aller au delà des tabous avec pudeur et dans le plus grand des respects... Tel est le challenge proposé par le spectacle !" A vos agendas...