Sex Education, un célèbre chanteur français dans la série : "C'est ahurissant !"

Les étudiants du lycée de Moordale sont clairement influencés par le passé. Alors que de nombreux étudiants de la série Sex Education adoptent un style vestimentaire type 1980 - quand ils ne portent pas leurs uniformes, of course -, ils ont eu droit à un petit clin d'oeil supplémentaire d'antan, dans l'épisode 4 de la saison 3. Puisqu'Otis, Maeve, Ruby et Aimee, entre autres, s'apprêtent à se rendre en France en voyage scolaire, le titre La balade des gens heureux, de Gérard Lenorman, a retenti en même temps que leur bus démarrait. Une surprise pour tous les abonnés Netflix... mais pas que.

Gérard Lenorman, qui chantait ce titre avec légèreté en 1975, a lui-même été estomaqué face à la nouvelle. C'est ce qu'il a assuré à Yves Calvi et Steven Bellery, au micro de la radio RTL, le 7 octobre 2021. "Je l'ai su hier, a avoué l'artiste de 76 ans. C'est bouleversant, c'est ahurissant, je n'y crois pas en plus ! J'ai du mal à réaliser. C'est ahurissant. Jamais la vie ne m'a fait un cadeau comme ça. C'est planétaire. Et je n'ai rien demandé aux américains [la série est britannique, NDLR.], je ne savais même pas qu'ils me connaissaient. C'est dingue. J'ai appris ça hier. Je suis sidéré. Mais en même temps, je savais qu'un jour il allait se passer quelque chose. Il faut prendre son temps dans la vie."