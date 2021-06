Sex/Life (Netflix) : Sarah Shahi et Adam Demos en couple dans la série et dans la vie !

La réalité aurait-elle rejoint la fiction ? Oui et non. Dans la série Sex/Life, Sarah Shahi incarne Billie, une mère du Connecticut qui hésite entre sauver son mariage ou explorer la relation torride qui la lie toujours à son ex. Or, cet ancien partenaire, Brad, interprété par Adam Demos, est réellement son compagnon. Les deux acteurs se sont rencontrés juste avant de tourner, dans les loges, pour une séance maquillage, et ont eu un véritable coup de foudre l'un pour l'autre. "Je me suis dit que c'était un homme vraiment attirant, confie l'héroïne au magazine People. La première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment été chamboulée."

Pas de triangle amoureux, dans la vraie vie, pour Sarah Shahi et Adam Demos. Mariée à Steve Howey, de la série Shameless, depuis 2009, maman de trois enfants - William, bientôt 12 ans et les jumeaux Violet et Knox, 6 ans -, elle a demandé le divorce au mois de mai 2020 et est officiellement célibataire depuis janvier 2021. Chose qui n'a pas duré longtemps. Mais si elle est tombée sous le charme de son partenaire, la comédienne s'est promis de ne pas laisser ses sentiments empiéter sur le tournage de Sex/Life. "Nous tenions à nos personnages, donc les jours où nous avions des scènes très intenses à tourner, nous étions d'abord des acteurs, rappelle-t-elle au magazine en ligne Leo. On ne se parlait pas, et on se regardait à peine. Mais une fois la journée de travail terminée, on veillait jusqu'à six heures du matin, on commandait des burritos et on les mangeait en écoutant de la musique country, en se disant qu'on avait fait du super boulot !"