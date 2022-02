Shailene Woodley de nouveau en couple avec Aaron Rodgers : la preuve !

Pour rappel, l'actrice et le sportif se sont mis en couple courant 2020 pendant le confinement. Après leur rupture, un membre de leur entourage avait alors expliqué à People : "Au coeur de la pandémie, il était facile pour eux de tomber amoureux et de se concentrer sur leur couple. Mais ce n'est pas la vraie vie." Malgré leurs différences flagrantes (notamment les propos anti-vaccin du quaterback des Green Bay Packers), l'union avait donné lieu à des fiançailles environ un an plus tard en février 2021.

Ce n'est qu'en ce mois de février 2022 que le couple a rompu, ce qui n'avait pas empêché Aaron Rodgers de rendre hommage à son ex dans un message touchant publié via Instagram : "Merci de m'avoir laissé te courir après pendant deux mois après notre rencontre et de m'avoir finalement laissé faire partie de ta vie (...) Merci de m'avoir toujours protégé, avec l'incroyable bienveillance que tu m'as accordée ainsi qu'à tous ceux que tu rencontres et merci de m'avoir montré à quoi ressemble un amour inconditionnel." Il a ensuite ajouté : "Je t'aime je suis tellement reconnaissant envers toi."

Une déclaration qui, semble-t-il, a fait son effet...