Shakira en robe risquée : Elle fait monter la température à Cannes devant Kylie Minogue !

La musique et le cinéma ne font qu'un, en ce mercredi 25 mai 2022. Alors que le Festival de Cannes bat son plein du côté de la Côte-d'Azur, le jury et le public se retrouvent, chaque jour, pour découvrir les films en compétition pour la 75e édition de l'évènement. En ce jour rythmé, c'est Elvis, le nouveau film de Baz Luhrmann qui fait évènement. Le réalisateur, à l'origine de Moulin Rouge, Roméo + Juliette ou encore Gatsby le magnifique s'est cette fois-ci penché sur le cas du King of Rock and roll, Monsieur Elvis Presley.

Sur le tapis rouge installé aux portes du Palais des festivals, l'équipe du film s'est massé bien sûr : Austin Butler, le héros du long-métrage bien sûr, mais également le génial réalisateur Baz Luhrmann, chaleureusement vissé au bras de son épouse, la costumière Catherine Martin, Priscilla Presley, Steve Binder, Olivia Dejonge, Alton Mason et Tom Hanks qui incarne, dans le film, le manager d'Elvis Presley, qui entretenait avec lui une relation un brin tendu, le colonel Tom Parker.

Le rythme n'a jamais été aussi soutenu, sur la Croisette. Le biopic musical de Baz Luhrmann a attiré tous les plus grands fans de sa filmographie, bien sûr, mais aussi de grandes célébrités qui sévissent, depuis des années, dans l'univers de la chanson. L'Australienne Kylie Minogue est venue sourire aux photographes, dans une robe au bustier transparent, avant d'aller découvrir les aventures d'Austin Butler dans la salle de projection du Palais des Festival. Etaient également présents les membres du groupe italien Maneskin, qui a remporté le concours de l'Eurovision en 2021 et a composé un titre pour la bande-originale d'Elvis, ainsi que Ricky Martin, Bilal Hassani ou encore, dans un autre thème... la sublime Shakira. Tous les yeux se sont rivés sur sa robe noire fendue, ses gants en nylon, avant de se fixer sur le grand écran, en salle obscure, pour profiter du spectacle...