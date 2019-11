Shakira : Ex-dépressive, elle raconte sa vie "insupportable" avec Gérard Piqué

Sans détour, Shakira s'est confiée sur l'une des périodes les plus sombres de sa vie, sa dépression. Victime d'une hémorragie à la corde vocale droite en 2017, l'artiste explique au Guardian qu'elle ne pouvait alors communiquer que par le langage des signes. "C'était mon identité. (...) Parfois, je ne pouvais même pas sortir du lit – j'étais tellement déprimée." Un moment très douloureux qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses sur sa vie de famille. Femme du footballeur Barcelonais Gerard Piqué et maman de deux enfants (Milan, 6 ans, et Sasha, 4 ans), l'interprète de Waka Waka a déclaré que cette période de sa vie avait été "insupportable". À l'époque, elle avait également dû reporter sa tournée internationale El Dorado à cause de sa blessure. "Je n'étais pas positive. J'étais tellement pessimiste. J'étais une personne amère à fréquenter. (...) Gérard a vu le pire de moi", se souvient-elle.

J'ai vraiment eu des doutes...

Muette et dépressive, la chanteuse a même eu peur de ne jamais retrouver sa voix. Elle confiait à la BBC : "En réalité, c'était bien plus qu'une hémorragie. C'était une lésion vasculaire. Donc vous imaginez bien, il y a eu des moments où j'ai vraiment eu des doutes sur ma capacité à me présenter de nouveau devant une foule pour chanter mes chansons." Pour retrouver sa voix, l'artiste a tout testé : hypnose, méditation et même eau bénite de la ville française de Lourdes.

Une sorte d'expérience mystique

Heureusement, Shakira a finalement retrouvé sa voix après quelques mois de convalescence. Elle est revenue sur scène en juin 2018. Elle décrit ce moment magique comme "une sorte d'expérience mystique". La triple gagnante des Grammys révèle également que chaque concert de sa nouvelle tournée El Dorado a été un véritable "cadeau" pour elle. Exceptionnellement, ce concert sera d'ailleurs retransmis au cinéma dans le monde entier lors d'une séance unique au cinéma le 14 novembre 2019.

Shakira s'apprête aussi à participer à un grand spectacle avec Jennifer Lopez lors de la mi-temps du prochain Super Bowl. Organisé le 2 février 2020, ce show se déroulera au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride. Ce jour-là, Shakira fêtera également ses 43 ans. Deux très beaux cadeaux pour l'interprète de Whenever, Wherever.