Shakira : Métamorphosée avec des cheveux rouges, "l'idée était que ce soit plus rose"

Blonde depuis plusieurs années, Shakira est revenue à l'une de ses colorations fétiches : le rouge ! Le 5 février 2021, la compagne de Gérard Piqué a dévoilé sa toute nouvelle coiffure sur les réseaux sociaux. Posant avec une chevelure rouge flamboyante, la maman de Milan (8 ans) et de Sasha (6 ans) écrit en légende : "Voilà !"

Sur une autre vidéo publiée quelques heures plus tard, la chanteuse de 44 ans précise : "L'idée était que ce soit plus rose mais comme je n'avais plus de rose, j'ai dû le mélanger avec un autre produit que j'avais là-bas qui était un peu plus intense".