Shania Twain "dévastée" par ses opérations à la gorge : "J'étais en deuil..."

C'est un sujet qu'elle aborde avec une certaine difficulté. En 2011, le diagnostic des spécialistes était sans appel : Shania Twain était rongée par un dysfonctionnement vocal dû à la maladie de Lyme. Dans l'émission américaine Sunday Today with Willie Geist, la chanteuse de 54 ans est revenue sur ce moment difficile de sa carrière. "Ça m'a dévastée, explique-t-elle. J'ai senti que je n'avais pas d'autre choix que de comprendre que je ne chanterai plus jamais. Je faisais le deuil de ma voix, de ma manière de m'exprimer."

Heureusement, en prédisant ce sombre avenir, Shania Twain se fourvoyait. Le 6 décembre 2019, l'énergique interprète de That Don't Impress Me Much a signé une résidence intitulée Let's Go, composée de vingt-trois shows qu'elle donne entre les quatre murs du Zappos Theater de Las Vegas. Les plus fins connaisseurs y trouveront le divertissement qu'ils sont venus chercher... mais entendront sans doute une petite différence. "Je n'aurai plus la même voix qu'avant, précise-t-elle. Je l'ai accepté. J'ai trouvé une nouvelle voix et je l'aime. Les opérations étaient plutôt... envahissantes. Mais elles m'ont donné plus d'espace de travail, pour être honnête. J'ai un nouveau timbre plus éraillé."

Tout est bien qui finit bien. Mais, avant de se relever, elle a traversé bien des épreuves main dans la main avec son pilier, son roc, l'homme d'affaires suisse Frederic Thiebaud – qu'elle a épousé en 2011. A ses côtés, Shania Twain a subi plusieurs opérations "à gorge ouverte" qui ont changé sa vie en même temps que son outil de travail. Décidément, les victimes de la maladie de Lyme s'accumulent sur les listes des établissements médicaux. Justin Bieber, Bella Hadid, Ben Stiller, Richard Gere ou Avril Lavigne ont tour à tour été touchés...

A noter que, le 7 mars 2020, Shania Twain était la reine de la nuit dans une tenue bleue satinée pour l'avant-première du film I Still Believe, au cinéma ArcLight de Los Angeles.