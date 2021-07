Shanna et Jonathan accusés de plagiat par un candidat : le couple se moque et le recadre

Depuis plusieurs mois, Shanna Kress et Jonathan Matijas sont en couple. Malgré des hauts et des bas, le candidat de La Villa des coeurs brisés 2021 et sa belle s'aiment comme au premier jour. Ils ont rapidement emménagé ensemble. Et, le 12 juillet dernier, ils ont révélé qu'ils venaient de créer un nouveau projet en commun : une chaîne YouTube baptisée "Un mec, une meuf". Et cela n'a pas plu à un autre candidat de télé-réalité.

Il s'agit d'Andrew, vu lors de la dernière saison des Princes et des princesses de l'amour sur W9. Avec sa compagne Kloé, ils ont créé la chaîne "Un noir, une blanche". Et, selon lui, Shanna et Jonathan les ont copiés. "Shanna et Jonathan... C'est du copier-coller. Les gars, c'est trop. Trouvez un nouveau concept non ? (...) La part du gâteau est grande sur Internet. Maintenant ça veut essayer de voler les concepts sur YouTube. Peut-être que je suis fou", s'est-il notamment agacé sur Instagram.

Sans surprise, ses paroles sont remontées aux oreilles de la belle brune de 34 ans et de l'ancien footballeur de 31 ans. Ce jeudi 15 juillet, ils ont souhaité lui répondre. Après avoir dévoilé un extrait de la story d'Andrew, Shanna a confié : "Ne sachant pas de quoi monsieur parle, parce qu'on ne regarde pas ce qu'il se passe chez les autres sur les réseaux sociaux, on a dû se renseigner. Et voilà ce que nous avons trouvé." Ses abonnés ont ensuite pu découvrir un passage de l'une des vidéos de Kloé et son petit ami. Un passage qui a bien fait rire Jonathan et sa belle. "Concept de l'année. Un canapé, un miroir, un mur, des gens qui parlent. Merci à vous, sans vous on aurait jamais pu évoluer. Vous suivez notre vie, donc abonnez-vous à notre chaîne, peut-être que vous serez inspirés", s'est amusée l'ancienne candidate des Marseillais.

Un peu plus tard, Shanna a repris la parole. Et elle a regretté que la plupart des candidats de télé-réalité préfèrent régler leurs comptes sur les réseaux sociaux. "J'aurais vraiment apprécié qu'il nous envoie un message en privé", a-t-elle précisé. Elle a ensuite rappelé que Jonathan et elle ne suivait pas du tout Andrew et Khloé sur les réseaux sociaux. Ils ignorent donc tout de leurs projets "Dans sa story, le mec nous clashe de ouf, il cherche vraiment le buzz. De base, on n'est pas comme ça, mais à un moment donné on va te répondre si c'est ce que tu veux. Je me moque mais comment tu peux venir nous clasher et nous dire des trucs comme ça. Je ne me sens ni au-dessus de ces gens, ni en-dessous. Je ne dis pas que ce qu'on fait c'est mieux, mais je connais le concept de notre chaîne et ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils ont fait, je n'aime pas, donc je ne vais pas m'en inspirer", a-t-elle conclu.

A noter que sur leur chaîne YouTube, Andrew et Kloé évoquent différents sujets qui les touchent. Et pour l'heure, on ne sait pas encore en quoi consiste celle de Shanna et Jonathan.