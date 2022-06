Shanna Kress violemment critiquée pour ne pas garder son bébé atteint de trisomie 21, elle répond

Reconnaissant qu'il s'agit sûrement de "la décision la plus douloureuse" de sa vie, elle rappelle qu'elle et son compagnon n'attendent "pas d'approbation", ni "d'être compris par tout le monde". Reconnaissante des fans qui la soutiennent dans ce combat très difficile à vivre, elle a naturellement souhaité leur adresser de très jolis mots afin de les remercier de leur bienveillance et de leur amour.

"Merci à vous, qui partagez notre douleur, qui ne jugez pas, qui nous soutenez. Nous envoyons tout notre amour aux personnes qui ont vécu ou vivent une épreuve de famille difficile, et tout notre courage à celles qui en vivront un jour. On espère que notre partage aidera quelques uns à traverser les moments les plus difficiles en se sentant moins seuls, et en étant peut-être un peu plus informés. Votre soutien n'a d'égal que l'affection qu'on vous porte, merci" ajoute, avec beaucoup de tendresse, l'ex de Thibault Garcia.