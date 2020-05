Sharon Stone : Sa mesure radicale contre le coronavirus

Le coronavirus est au coeur de toutes les discussions et préoccupations ! Sharon Stone a pris une mesure radicale pour se protéger du virus. Confinée à son domicile, elle a embauché une infirmière pour prendre la température de ses invités.

C'est à Public que Sharon Stone s'est confiée. Dans le nouveau numéro du magazine, l'actrice de 62 ans a évoqué sa peur du virus Covid-19, qui a récemment coûté la vie à sa grand-mère de coeur, Eileen Mitzman. Avant sa mort, Sharon Stone avait célébré son anniversaire début mars, avant que le confinement prenne effet aux États-Unis. Pour que la fête se déroule dans les meilleures conditions, Sharon Stone avait embauché une infirmière pour prendre la température de ses invités.

"Voyant que le Covid gagnait du terrain, j'ai embauché une infirmière qui prenait la température de tout le monde, à l'entrée. Certains ont trouvé que je poussais le bouchon, mais pour protéger les gens que vous aimez, pas de demi-mesure !", explique la célèbre héroïne de Basic Instinct, dont la santé suscite une certaine inquiétude depuis son accident cardio-vasculaire en 2001.

Sharon Stone est toujours en quarantaine chez elle, à Los Angeles, avec ses enfants Quinn, Laird et Roan (âgés de 13, 15 et 20 ans). Privée de déplacement ou de tournage, Sharon Stone reste en contact avec le monde extérieur grâce aux réseaux sociaux. Elle publie régulièrement des photos et vidéos sur Instagram, où plus de 2 millions d'internautes suivent son quotidien. Sharon Stone est également toujours active sur les applications de rencontres, espérant retrouver l'amour pendant cette pandémie.

Retrouvez Sharon Stone dans Public, n°880, dans les kiosques le vendredi 22 mai 2020.