Sharon Stone en larmes : Sa "grand-mère" meurt du Covid-19

Sharon Stone vient de perdre sa grand-mère de coeur. L'actrice de 62 ans a partagé une vidéo d'elle sur Instagram où elle explique, en larmes, que la femme qu'elle considérait comme sa grand-mère, Eileen Mitzman, était morte après des complications liées au coronavirus.

"J'aimerais vous parler de quelqu'un de très spécial qui est devenu ma grand-mère de coeur. Son nom est Eileen Mitzman. Je l'ai rencontrée il y a très longtemps, au début de mon engagement contre le sida, avec son mari Neil", explique Sharon Stone, qui indique avoir aidé ce couple, qui venait de perdre sa fille Marni à cause de la maladie en 1991. Ils avaient également perdu leur autre fille dans un accident de voiture en 1982.

"Comme j'avais perdu les miens, je leur ai demandé s'ils pouvaient être mes grands-parents. Ils le sont devenus et on a travaillé très dur avec l'association pour faire du bien dans ce monde. Aujourd'hui, elle va mourir dans un hôpital de New York. Elle a le coronavirus, mais va en mourir, elle est atteinte d'autres pathologies et personne n'est là-bas avec elle", a déploré Sharon Stone, en pleurs, précisant toutefois qu'Eileen allait "mourir comme une guerrière".

Sharon Stone a ensuite demandé à ses fans de ne pas pleurer, mais de "se battre et de crier" depuis leurs fenêtres. "Je ne veux pas qu'elle meure seule. Je veux qu'elle entende vos cris contre la mort", avait-elle poursuivi. Eileen Mitzman est décédée dimanche soir du coronavirus.