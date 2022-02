Shay Mitchell enceinte : l'actrice dévoile son astuce pour cacher son ventre déjà rond

"Dire au revoir à un être aimé et en même temps avoir la joie d'en accueillir un nouveau fait partie du grand cycle de la vie. C'est aussi mon plus grand défi, a écrit Shay Mitchell sur Instagram. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'était le grand plan de l'univers depuis le début, sachant que j'avais besoin d'avoir une autre joie pour combler la perte de la personne la plus importante dans ma vie. C'est encore la preuve que amour, vie et perte peuvent exister en même temps."

L'ex-caramade de Lucy Hale, Ashley Benson et Sasha Pieterse ajoutait alors : "Grand-mère tu me manques tous les jours. Petit(e), je suis tellement pressée de faire ta rencontre. Je pousse un soupir de paix de savoir que vous êtes déjà connectés d'une manière cosmique."